Diário da Mostra 2010: O Caso de Angélica

Aqui é só uma dica rápida: não perca o novo filme de Manoel de Oliveira, O Estranho Caso de Angélica. É estranho mesmo. E encantador. Um fotógrafo (Ricardo Trêpa) vai tirar um retrato de uma garota morta. E então…Bem, vocês descobrem. Flerta com o fantástico e com o sublime. Filme raro. E não costuma chegar ao circuito comercial. As sessões que restam vão aí abaixo.

CINE LIVRARIA CULTURA 1 23/10/2010 – 12:00 – Sessão: 152 (Sábado)

MIS MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 24/10/2010 – 20:10 – Sessão: 301 (Domingo)

CINEMARK SHOPPING ELDORADO sala 7 27/10/2010 – 21:00 – Sessão: 572 (Quarta)

