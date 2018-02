Vi agora O Atentado, do mexicano Jorge Fons. Legal. Reconstitui, de forma labiríntica uma tentativa de assassinato de Porfírio Diaz, no México do século 19. Legal, engenhoso, bem-fimado. Mas longe do melhor filme de Fons, O Beco dos Milagres. Ainda assim, vale a pena ver.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.