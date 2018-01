Deus e o Diabo na Terra do Sol: os 50 anos de um clássico

Há exatos 50 anos (dia 10/7/1964) era lançado um dos mais importantes filmes da história do cinema brasileiro – Deus e o Diabo na Terra do Sol, do diretor baiano Glauber Rocha. O filme foi lançado numa circunstância curiosa, para dizer o mínimo. Primeiro longa do diretor, foi apresentado à imprensa cinematográfica no dia 13 de março de 1964, mesmo dia do comício da Central do Brasil, que precipitou a queda do presidente João Goulart em 1º de abril e a instauração de uma ditadura que duraria 21 anos.

