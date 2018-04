Deu zebra em Gramado

GRAMADO – Deu zebra. Quer dizer, deu como melhor filme o documentário Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais. Quando tudo indicava que o grande vencedor seria Deserto Feliz, de Paulo Caldas, entrou na linha esse filme de montagem de Carlos Prates. Deserto Feliz foi bem premiado. Ficou com os troféus de direção, fotografia, júri popular e crítica. Muito bem premiado, aliás. Mas escapou-lhe o prêmio principal. O resto foi distribuído a conta-gotas entre os outros: Prêmio Especial do Júri para Condor, roteiro e ator (Gustavo Machado) para Olho de Boi, atriz (Ingra Liberato) para Valsa para Bruno Stein. Só Otávio e as Letras, de Marcelo Masagão, ficou a ver navios.

Entre os longas estrangeiros os principais prêmios foram divididos entre o argentino Nascido e Criado (melhor filme, fotografia, direção) e o uruguaio El Baño del Papa (crítica, atriz, júri popular, roteiro e ator).

O melhor curta em 35 mm foi o inventivo Alphaville 2007 d.C., de Paulinho Caruso. Mas Esmir Filho, de Saliva, ganhou como melhor diretor.

Essa premiação ainda vai dar o que falar. O júri fez uma defesa antecipada de sua decisão, cumprimentando o festival pela volta do cinema de autor, etc. E Castelar é isso mesmo, um filme miúra, interessante, inventivo, cifrado, de escassa comunicação com o público. Tem méritos, e traz de volta uma figura querida do cinema, o cineasta mineiro Carlos Prates, de Cabaré Mineiro e Minas, Texas.

Acontece que premiação vinha sendo consistente em Deserto Feliz, mas desviou-se dele no último (e mais importante) prêmio. Por quê? A interpretação é livre e a minha é a seguinte. Deserto Feliz, pela sua contundência, desperta tanto a admiração quanto a repulsa. Deve ter provocado um racha no júri e a solução foi encontrar uma alternativa para que a vitória de Deserto Feliz não fosse acachapante. Este foi bem premiado, mas não ganhou o festival.

Se alguém disser que com essa decisão o júri amarelou, eu não vou discordar…a não ser que me provem em contrário.

Acréscimo da premiação completa:

Filmes brasileiros

Melhor Filme: “Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais”, de Carlos Prates

Melhor Diretor: Paulo Caldas, de “Deserto Feliz”

Melhor Ator: Gustavo Machado, de “Olho de Boi”

Melhor Atriz: Ingra Liberato, de “Valsa para Bruno Stein”

Melhor Roteiro: Marcos Cesana, de “Olho de Boi”

Melhor Fotografia: Paulo Jacinto dos Reis, de “Deserto Feliz”

Prêmio Especial do Júri: “Condor”, de Roberto Mader

Prêmio Qualidade Artística: “Victor Biglione”, de “Condor”

Melhor Diretor de Arte: Moacyr Gramacho, de “Deserto Feliz”

Melhor Música: Erasto Vasconcelos e Fábio Trummer, de “Deserto Feliz”

Melhor Montagem: Carlos Prates, de “Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais”

Prêmio da Crítica: “Deserto Feliz”, de Paulo Caldas

Melhor Filme do Júri Popular: “Deserto Feliz”, de Paulo Caldas

Filmes estrangeiros

Melhor Filme: “Nacido y criado”, de Pablo Trapero

Melhor Diretor: Pablo Trapero, de “Nacido y Criado”

Melhor Ator: César Troncoso, de “El Baño del Papa”

Melhor Atriz: Virginia Méndez, de “El Baño del Papa”

Melhor Roteiro: Enrique Fernandez e César Charlone, de “El Baño del Papa”

Melhor Fotografia: Bill Neto, de “Nacido y Criado”

Prêmio Especial do Júri: Paul Leduc, de “Cobrador”

Prêmio Excelência de Linguagem Técnica: “El Baño del Papa” de Enrique Fernández e César Charlone

Prêmio da Crítica: “El Baño del Papa” de Enrique Fernández e César Charlone

Melhor Filme do Júri Popular: “El Baño del Papa” de Enrique Fernández e César Charlone

Curtas 35 mm

Melhor filme de curta metragem em 35mm: “Alphaville 2007 d.c”, de Paulinho Caruso

Melhor Diretor: Esmir Filho, por “Saliva”

Melhor Ator: Francisco Gaspar, por “O. D. Overdose Digital”

Melhor Atriz: Caroline Abras, por “Perto de Qualquer Lugar”

Melhor Roteiro: Paulinho Caruso, por “Alphaville 2007 d.C”

Melhor Fotografia: Carlos Ebert, por “Satori Uso”

Melhor Diretor de Arte: Eduardo Correa, “Balada do Vampiro”

Melhor Música: Celso Loch, “Balada do Vampiro”

Melhor Montagem: Paulinho Caruso, Rê Castanhari , Vitali e Pedro Caetano, em “Alphaville 2007 d.C”

Prêmio da Crítica: “Satori Uso”, de Rodrigo Grota

Mostra gaúcha

Melhor Filme: “Rolex de Ouro”, de Beto Rodrigues

Melhor Diretor: Beto Rodrigues (“Rolex de Ouro”) e Rafael Figueiredo (“A Peste da Janice”)

Melhor Roteiro: Márcio Schoenardi, de “Os Viajantes”

Melhor Ator: Marcelo de Paula, de “Um Aceno na Garoa”

Melhor Atriz: Renata de Lélis, de “Um Aceno na Garoa”

Melhor Fotografia: Alberto La Salvia, de “A Peste da Janice”

Melhor Montagem: Fábio Lobanowsky, de “A Peste da Janice”

Melhor Diretor de Arte: Eduardo Antunes, de “Um Aceno na Garoa”

Melhor Música: Geraldo Flach, de “Um Aceno na Garoa”