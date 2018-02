Deu Milan, e com toda a autoridade. O Boca até que conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo, mas o Milan se impôs no segundo. Com atuação de “melhor do mundo” de Kaká, que deve receber o título amanhã. Um gol, dois passes que redundaram em gols, arrancadas fatais: objetividade, classe, vigor físico – atributos do craque moderno. Bem, e o Boca? Sem Riquelme ficou com pouca criatividade no meio de campo. A bola não chegou para Palácios e Palermo. Faltou o craque ao time argentino. Já o Milan teve o seu. É a diferença.

