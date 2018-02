Com atraso, registro que Casa de Alice, de Chico Teixeira, ganhou o prêmio de Opera Prima (quer dizer, primeira direção) no Festival de Cinema de Havana. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias ficou com o Segundo Coral de Ficção. Quem ganhou o festival foi o mexicano Carlos Reygadas com Luz Silenciosa. Para ver a premiação completa, entre no site do festival.

Obs: Como lembrou o Fábio Yamanji, Vida Maria ganhou o prêmio de melhor animação.