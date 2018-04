GRAMADO – Ontem foi a maior maratona aqui em Gramado. Tanto assim, que nem deu tempo para postar. Começou com uma sessão de A Alma do Osso, de Cao Guimarães, logo depois do debate do filme de Hermano Penna, Olho de Boi. Em seguida, vieram os curtas, que agora foram passados para a parte da tarde, sob chiadeira de alguns cineastas. Depois, à noite, dois longas, o argentino Nascido e Criado, de Pablo Trapero e o brasileiro Deserto Feliz, de Paulo Caldas. Quero falar um pouquinho deste aqui.

Ao contrário de alguns colegas gostei muito de Deserto Feliz. Filme forte, sem concessões de qualquer ordem, para falar da prostituição das garotas do nordeste. De certa forma, retoma a linha de Baixio das Bestas, de Claudio Assis, com as mulheres perdidas e usadas como animais num universo macho e sem complacência. O sonho delas? Achar um gringo que lhes dê boa vida na Europa. Uma delas consegue. Para descobrir em seguida que o paraíso pode ser uma nova versão do inferno. Na linguagem do filme, longas cenas de câmera parada, em que os atores brilham. Longas sequências também em travelling, com a câmera acompanhando o percurso da personagem principal. Uma vez no Recife; a outra, idêntica, na gelada Alemanha, como para mostrar que aquele caminho já estava feito.

A cena com a personagem desaparecendo e desfocando sob a música de Capiba e Carlos Pena Filho, Aquela Rosa Amarela, é de cortar o coração. O filme foi muito bem recebido pela platéia presente ao Palácio dos Festivais em Gramado. É um filme pungente, de poética dura e certeira. Incomoda. Precisa incomodar.