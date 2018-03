Diário de Brasília 2011: Denise Fraga, atriz dramática

BRASÍLIA

Denise Fraga não vê qualquer problema em ser considerada uma atriz de comédia. “Acho o humor corrosivo, subversivo mesmo”, diz ela, em conversa com o Estado. Mas a moça que sabe fazer graça na TV e em filmes como Boleiros, de Ugo Giorgetti, sabe também interpretar Bertolt Brecht, como o fez em recente temporada de A Alma Boa de Setsuan, um dos clássicos do dramaturgo alemão. “Brecht nos abre o olho para isso, que precisamos entreter as pessoas, diverti-las para levá-las a algo que queremos mostrar a elas”. E é uma atriz dramática da pesada, como mostra em seu novo filme, Hoje, sob a direção de Tata Amaral.

Em Hoje, o que se enfrenta são as chagas da ditadura militar brasileira. Feridas que não fecham nem mesmo com a normalidade democrática, instaurada no País desde 1985. A época do filme é 1998, tempo mais do que suficiente para que o País retomasse sua vida rotineira. Mas muita gente ficou marcada pelo regime de exceção e a personagem de Denise é uma delas. Vera é uma ex-militante clandestina, de cuja vida começaremos a saber alguma coisa à medida em que ela for ocupando seu imóvel novo, um velho apartamento na Avenida São Luis, comprado com dinheiro que talvez lhe traga algum tipo inconsciente de culpa.

Denise sabe que a riqueza de sua personagem vem dos seus sentimentos contrastantes: “Ela é tudo ao mesmo tempo, a vontade de viver, a culpa, a memória da luta. É alguém que deseja reestruturar sua vida depois de uma grande perda: por isso foi um desafio muito grande compor a Vera, e isso só foi possível pela sensibilidade da Tata Amaral”, diz.

No set, tudo foi facilitado pela presença amigável da equipe e da diretora. Não houve grandes ensaios. “A gente chegou meio de improviso e íamos fazendo as cenas, quase as construindo à medida em que interpretávamos”, diz. Daí a naturalidade que se nota nos diálogos e na interação de Denise Fraga com o ator uruguaio Cezar Troncoso, com quem contracena.

Durante a filmagem, Denise teve de enfrentar vários outros desafios, entre os quais o de dramatizar a memória da tortura por que passou sua personagem. “É algo até difícil de conceber, não é? Eu gostaria um dia de saber o que se passou na cabeça dessas pessoas que torturaram pessoas, às vezes com requintes de crueldade”, diz, espantada por seu próprio pensamento sobre essa prática da ditadura.

Para preparar-se para o papel, Denise reviu a minissérie que a própria Tata Amaral havia feito para a TV Cultura, Trago Comigo, sobre pessoas que passaram por tortura durante a ditadura. E ela própria já havia interpretado uma personagem que sofre tortura em Queridos Amigos, minissérie de Rede Globo. Mas nada comparável a Vera, sua atormentada personagem de Hoje, “certamente o papel mais complexo da minha vida”, garante.

Tanto mais complexo porque usufrui de uma indenização do Estado pela morte de um familiar. Como reparação, é algo justo, porém cria insolúveis problemas éticos e simbólicos ao estipular um valor pecuniário por uma vida humana, na maior parte das vezes tirada de forma brutal e em plena juventude. “É um dinheiro estranho, não?”, admite Denise. E sua personagem sofre na pele esse estranhamento. Ele é mesmo a razão de ser de toda a crise que vive no momento presente, como se de alguma forma, lucrasse com a morte alheia e se sentisse culpada por isso. A ditadura persegue suas vítimas até quando elas recebem uma reparação.

Tanto Denise como Tata Amaral acham que o filme adquire significado especial pelo fato de surgir num momento em que o Brasil tem uma presidente que, ela própria, foi submetida à tortura durante o regime militar. “Talvez por isso a gente esteja vivendo um momento em que toda a verdade possa vir à tona”, diz.

O importante é que, no filme, essa necessidade de passar a limpo o passado não venha sob a forma de um discurso panfletário ou unidimensional. Vera é uma mulher sofrida, porém disposta a refazer a vida. Mas para avançar precisa terminar seu trabalho de luto, enfrentar suas perdas e fobias. E o faz de maneira contraditória, exercendo ora sua sexualidade, ora sua solidão. Não há maneira de entendê-la senão atentando para pequenas sutilezas do seu comportamento, como a lembrança de um grande amor ou a fobia por uma prosaica torneira que não para de pingar.

“Deus está nos detalhes”, garante Denise, e sua fala soa como agradecimento a uma diretora detalhista como Tata Amaral.