Agora há pouco entrou no ar o debate da TV Estadão sobre as semifinais do Campeonato Paulista. Participaram Daniel Piza, Milton Pazzi Jr. e este que vos escreve. Se quiser dar uma olhada, clique aqui.

