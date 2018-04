De spaghetti, só o western

VENEZA – Na verdade, o circo todo que se concentra entre o Cassino e o Palácio do Cinema ainda nem foi completamente montado. E esse, que é o centro nervoso do Festival de Veneza, com seus barzinhos e lanchonetes, onde a moçada fica azarando entre um filme e outro, se não está completamente vazio, pelo menos parece longe da agitação que se vai começar a sentir a partir de amanhã, quando tudo começa para valer. Quer dizer, cheguei um pouquinho adiantado, que é a melhor maneira de vir a um festival.

Mas os filmes já começaram a rolar em sessões de imprensa. Vi dois, agora à noite (estou cinco horas adiante de vocês aí): o russo Cargo 200, de Alexey Balabanov, filme barra pesada sobre o fim da União Soviética, com cenas de violência de quase virar o estômago, algumas tão fortes que ficam na fronteira do cômico. Os diretores da Mostra de São Paulo, Leon Cakoff e Renata Almeida, estavam na sessão também. Como gostaram do filme, acho que existe uma boa probalidade de ele fazer parte da programação da Mostra, em outubro. Mas, veremos.

O outro filme que vi foi para meu prazer de cinéfilo: Por um Punhado de Dólares, de Sergio Leone com Clint Eastwood, um dos paradigmas do western spaghetti, gênero que vai ganhar grande retrospectiva este ano em Veneza. Claro que já havia visto várias vezes esse faroeste operístico, mas revê-lo na tela grande, inteiraço, com cópia estalando de nova, é um grande barato. Acho que ainda vou voltar várias vezes a essa história do spaghetti, mesmo porque ele tem conexões modernas.

Um dos nomes por trás dessa mostra é Quentin Tarantino, que ainda não sei se já está pelo Lido. Mas se não chegou, deve estar pintando por aí. Essa brincadeira com a estilização da violência, grande novidade nos anos 60, tem muito ver com o cinema que ele faria depois.

Amanhã cedo começam a rolar os filmes da competitiva e o destaque é para o longa de abertura, Reparação (Atonement), de Joe Wright, adaptado da obra de Ian McEwan. Vim lendo o romance no avião e confesso que fiquei intrigado com o desafio de levar ao cinema prosa tão sofisticada e cheia de nuances. Amanhã descubro se deu certo. Até.