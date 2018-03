Daqui para frente tudo é decisivo

Daqui para frente será assim: a dez rodadas do final, a cada semana teremos uma decisão, coisa normal para campeonato tão equilibrado. Na semana passada, por exemplo, o empate com o Vasco teve, para o Corinthians, o valor de uma final. Nunca saberemos o que teria acontecido caso fosse o Vasco o vencedor – o que, àquela altura, parecia o resultado mais provável. Mas se pode dizer que teria disparado na liderança, e ganharia ali uma força moral difícil de ser contestada.

Ora, isso não ocorreu e a resistência do Corinthians em São Januário foi heroica. Agora, o panorama mudou. Eu diria que se inverteu. Cheio de moral, o Corinthians atropelou o Atlético Goianiense. Não foi uma simples vitória. Foi uma daquelas vitórias sem contestação, definitivas, acachapantes. Já andam dizendo que foi uma vitória de campeão. Em compensação, no Sul aconteceu o contrário – foi o Vasco o atropelado pelo Internacional. Qual o efeito dessa derrota sobre o moral dos vascaínos? A esta altura, ninguém pode responder. Mas podem estar certos de que os gurus de São Januário trabalharão nesta semana para que o estrago não se alastre para o resto da campanha.

A reta final não permite erros, e esse é o aspecto que teremos de observar nos principais candidatos. Todos erraram, e muito, até agora. Qualquer que seja o campeão – e, em tese, existem cinco ou seis postulantes ao título – terá de exibir nessa arrancada uma regularidade que não mostrou ao longo do torneio. Quando cumprimentarmos o campeão, qualquer que seja ele, teremos de dizer que ele reuniu todos os méritos, etc e tal, mas também que superou uma campanha marcada pelos altos e baixos. Nenhum dos times escapa a essa condição.

O atual líder é o maior exemplo: começou como um furacão, com um rendimento de Barcelona, e depois foi perdendo a voracidade. Aconteceu até uma coisa interessante com o Corinthians. Perdeu tanto fôlego, tanto conjunto que, a certa altura, e meio indevidamente, já era meio considerado carta fora do baralho, embora, mesmo em sua má fase, não tenha caído tanto na tabela. E este, talvez, tenha sido o seu grande mérito. O de se conduzir em uma fase ruim sem transformá-la em crise e, ao perder a liderança, nunca ter se afastado do topo. Assim, quando o período mau passou, como parece ter passado, em dois botes o Corinthians conseguiu retomar a liderança. O desafio, agora, é não mais perdê-la. Ou seja, manter uma regularidade positiva durante os dez jogos que restam. O que talvez seja o mais difícil. Mas quem disse que ganhar campeonato é fácil?

De qualquer forma, a hora é de concentração – pelo menos entre aqueles que desejam alguma coisa (título, ou Libertadores) e os que não desejam o rebaixamento: ainda vai haver muita luta no andar de baixo, uma disputa negativa que, não raro, é mais emocionante que a que se trava pelos primeiros lugares.

Tudo isso para dizer duas coisas. Primeiro, que parece lamentável dois clubes como Palmeiras e Santos já estarem alijados dessa festa toda, e com tanta antecedência. O Santos ainda tem a desculpa do Mundial de clubes em dezembro, a vaga garantida para a Libertadores, etc. Mas deveria seguir o exemplo do Vasco e ambicionar mais. A modéstia do Palmeiras é que me preocupa. O reflexo dessa situação foi a feiura do clássico na Vila Belmiro, numa partida indigna da tradição desse confronto.

Segundo, espera-se, talvez contra toda a possibilidade, que haja bom senso da CBF e nos próximos amistosos da seleção não desfalque os times que estejam disputando o título ou vagas na Libertadores.

O Campeonato Brasileiro é bom demais para ser tratado com tanta indiferença pela entidade que deveria zelar pela sua qualidade.