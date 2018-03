Dá Brasil ou Argentina?

Quem assistiu Argentina 3 México 0 deve ter percebido que os hermanos mantiveram seu padrão de jogo: há uma resistência inicial do adversário, que desaba quando os argentinos conseguem fazer seu primeiro gol e então o jogo fica fácil. Como se estudassem e testassem o adversário até descobrir seus pontos fracos, passando em seguida a explorá-los com toda a tranqüilidade. E, claro, contam com jogadores de exceção e em plena forma como Riquelme e Messi – e que gol o menino fez ontem! Uma delícia para quem gosta do futebol bem jogado.

Falando nisso, o diário Olé, conhecido pela ironia com que trata o futebol brasileiro, afirmou que quem está jogando hoje o “fubebol-samba”(sic) é a Argentina. Ora, essa suposta gozação no fundo admite que o padrão para o futebol-arte, ao mesmo tempo eficiente, é o brasileiro. Ou foi. Problema nosso se sempre encontramos um imitador de plantão (Parreira e agora Dunga) para babar pelo futebol europeu e desfigurar o que o Brasil tem de melhor e de mais original. Cabeças colonizadas, como se dizia antigamente.

Mas, no fundo, o Olé tem parte de razão. O time de Alfio Basile pode não estar jogando futebol-samba, mas está jogando um lindo futebol-tango, o mais vistoso e eficiente que se viu nessa Copa América. Quer dizer que já está com o título no papo? Bem, essa é uma afirmação que só seria feita por quem não tem a menor noção do que seja o futebol, esse contâiner de surpresas.

O que se pode dizer é o seguinte: se Brasil e Argentina jogarem tudo o que podem, explorarem ao máximo suas potencialidades tanto individuais como de conjunto, bem, aí dá Argentina. O resto são as possibilidades de sempre: o Brasil vencer fazendo um grande jogo e a Argentina nem tanto, ou a Argentina fazer um grande jogo e o Brasil um jogo nulo, quando então será goleado.

No equilíbrio, sem intercorrências, vence o melhor time, a Argentina. É duro escrever isso, mas a verdade tem de ser dita.