Cult dedica dossiê a reflexão sobre a TV brasileira

E bom sinal que uma revista de cultura dedique o dossiê do mês a uma reflexão sobre a TV brasileira. É o que fez a Cult com o dossiê TV Brasileira com artigos de especialistas como Laurindo Lalo Leal Filho, Gabriel Priolli Jr., Arlindo Machado, Alzimar Ramalho e Inimá Simões, além de uma entrevista com Fernando Barbosa Lima. O artigo inicial, intitulado A Ética, a Linguagem e a Guerra de Audiência, traz depoimentos de homens de televisão ou estudiosos do veículo como Silvio de Abreu, Nelson Hoineff, Vladimir Safatle, Eugênio Bucci, Marília Franco, Edney Silvestre e Marília Franco.

O número da Cult é tanto mais importante no momento em que se discute um marco regulatório para as tevês e a adoção do novo padrão digital. Na semana passada, as emissoras venceram mais um round contra qualquer tipo de controle social de programações. Na quarta-feira passada, o governo, pressionado pelas emissoras e por artistas, recuou e transformou a classificação de programas em autoclassificação. Mas a questão da qualidade da programação continua pendente.

Um bom depoimento sobre o tema é o de Fernando Barbosa Lima que, aos 73 anos, tem em seu currículo a produção de mais de cem programas, alguns deles marcantes como Canal Livre, Conexão Internacional, Cara a Cara e Família Brasil. Ele está lançando um livro sobre sua experiência de 50 anos na televisão chamado Nossas Câmeras São Meus Olhos. Nele, destaca-se uma frase que parece espantosa, quase uma profissão de fé: ‘Sempre acreditei que qualidade vende.’

O repórter (Geraldo Galvão Ferraz) duvida um pouco e pergunta se isso é verdade para a TV de hoje. Fernando acha que sim: ‘O público de classe média procura uma televisão com melhor nível. E esse público é exatamente o que tem maior poder de compra.’ Nesse sentido, o que ele vê de positivo na Globo? ‘O padrão técnico de qualidade, com certeza.’ Mas ressalva: ‘Acho apenas que ela deveria investir mais em educação e cultura.’

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gabriel Priolli discute outro tópico polêmico em A TV Pública É Importante? A implantação de uma rede pública tem sido alvo de ataques, tendo como alvos a baixa audiência dessas TVs, o perigo de aparelhamento por parte do Estado e o uso da rede para propaganda do governo. Tema sensível, cuja discussão apaixonada tende a provocar mais calor do que luz. Priolli tenta colocar um pouco de ordem no debate, ressaltando a necessidade de um tipo de televisão que não se renda à lógica do mercado, isto é, que não precise pautar sua programação pelo desempenho medido pelo ibope.

Bastante problematizador é o artigo de Arlindo Machado, Modos de Pensar a Televisão. Machado lembra que o cavalo de batalha de todas as discussões é a noção de ‘qualidade’ da programação. Sabemos que não é fácil defini-la, embora seja possível reconhecê-la. O desafio, lhe parece, é compatibilizar as exigências industriais da produção televisiva com a necessária crítica aos produtos que dela saem.

(Estadão, Caderno Cultura, 15/7/07)