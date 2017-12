Cuba Libre

Amigos e amigas, daqui a pouco embarco para Cuba, onde farei parte do júri do Festival de Cinema de Havana, a 28ª edição do Festival del Nuevo Cine Latino-americano, que é o nome inteiro dessa mostra. Como repórter já cobri o festival várias vezes, e o considero o mais completo entre os dedicados ao cinema latino-americano. São programados literalmente centenas de filmes do continente, e exibidos nos grandes cinemas da capital cubana. Grandes mesmo: são como aqueles cinemões de rua dos anos 50, que também tínhamos por aqui e foram sendo transformados em igrejas e estacionamentos.

Não vou a Cuba desde o ano 2000 e já estava planejando voltar em 2007 quando fui surpreendido por este convite da organização para integrar o júri. Vou contente, mas preocupado com uma coisa: não sei se vou conseguir blogar de lá. Não apenas pelas condições da internet (pode ter melhorado, não sei), mas pelo tempo, porque fazer parte de um júri internacional (já vivi essa experiência) é um aluguel só: você tem compromissos o dia inteiro e mais a noite. Outra coisa: mesmo que dê para blogar, não posso falar sobre os filmes em competição, por uma questão de ética.

Enfim, veremos. Se conseguir, continuo postando de lá. Se não, vocês ficam livres de mim por uns tempos. Duas semaninhas, enquanto eu vejo filmes, discuto, tomo uns daiquiris e fumo uns “puros”. Abraços.