Cuba e Memórias do Subdesenvolvimento

Muitos amigos do blog mantêm uma curiosidade (às vezes paradoxal) por Cuba. A eles, mais uma vez, recomendo o filme Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutiérrez Alea, de 1968. Para mim (e mais o equivalente às torcidas do Flamengo e do Corinthians entre os críticos), é um dos dois ou três maiores filmes do continente e um dos melhores da história do cinema. Encontra-se disponível num belo DVD da Videofilmes, com extras e tudo o mais. O personagem principal, vivido por Sergio Corrieri, é um intelectual “burguês”, indeciso entre ficar na ilha e mandar-se para Miami depois da revolução dos barbudos.

Lembro do filme de Alea porque ele se baseia no romance homônimo de Edmundo Desnoes. Não conheço o livro e morro de vontade de lê-lo. Nunca foi traduzido no Brasil e nem em Portugal. Pois bem, a pesquisadora Elen Doppenschmitt, que faz seu doutorado sobre adaptação de obras literárias para o cinema, já tem uma tradução pronta de Memórias do Subdesenvolvimento e não encontra editora para publicá-la.

Eu, se tivesse uma editora, iria correndo atrás da Elen. Alguém se habilita?