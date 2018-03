Críticos e leitores

Algumas reações ao post anterior me fizeram lembrar uma velha história. Um dia, lá pelo início dos anos 1990, assisti a uma cabine de Não Matarás, de Krzystof Kieslowski. Impressionado com o filme, saí da cabine, lá na rua 13 de maio, meio atordoado e fiquei fazendo um pouco de hora, pois não me achava em condições de dirigir. Entrei num boteco e tomei uma garrafa d’água para me refazer. O filme, para quem não se lembra, discute a questão da pena de morte. Toma o caso de um rapaz que mata brutalmente um chofer de táxi, é preso e enforcado. O confronto é entre dois crimes, o do jovem, que é mostrado com toda a brutalidade, e o do Estado, que o executa, de maneira não menos brutal, e com a frieza do ritual burocrático. Achei e, passados tantos anos continuo achando, que é o mais vigoroso libelo contra a pena de morte já feito no cinema.

Cheguei ao jornal e escrevi a crítica, um texto longo, de capa, elogiando demais o filme de Kieslowski, um dos grandes autores da nossa época – vejam dele também Não Amarás, A Dupla Vida de Veronique e a “trilogia das cores” da bandeira francesa: A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca, A Fraternidade é Vermelha. Obras-primas do cinema.

Pois bem, alguns dias depois recebi uma carta (sim, naquele tempo era carta, não havia e-mail e muito menos blog) de um juiz de direito. Ele escrevia, de maneira muito gentil, dizendo que havia lido o meu texto e ficado impressionado. Na mesma noite, ele e a esposa saíram, jantaram fora e foram ao cinema ver Não Matarás. A conclusão da carta: “O sr. nos proporcionou uma das piores noites das nossas vidas”.

O que fazer? Eu havia adorado o filme e até hoje ele é considerado um clássico sobre o tema. O juiz, homem culto, odiou o filme. Mas eu me pergunto: ele odiou o filme por seus defeitos ou por suas qualidades? Afinal, no fundo, o que Kieslowski faz é colocar em xeque a estrutura mesma do sistema judiciário.

E então: e daí se existe um desencontro entre a crítica e o leitor, ou alguns leitores? Isso quer dizer que a crítica está “errada” e o leitor “certo”? E por que motivo? E o contrário? Será que ainda existe o crítico que se considera dono da verdade, proprietário de algum saber técnico que o coloca acima dos outros? Pode até existir, mas não é a minha praia.

Uma crítica é apenas um texto sobre um filme. Não tem valor de recomendação, nem de dissuasão. Não é indicador de consumo. Um texto é apenas um convite à troca de idéias, nada mais e nem menos. Uma espécie de conversa, que deveria ser entre amigos, entre gente civilizada. Agora, fica a pergunta: por que algumas pessoas se ofendem tanto quando o crítico não concorda com elas ou não escreve exatamente aquilo que vai ao encontro das suas expectativas? Não parece coisa de criança birrenta, que não tolera a frustração?