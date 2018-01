Crime e Castigo à brasileira

Que algo anda mal nos sistemas judiciário e penal do Brasil é coisa que já se sabe há muito tempo. Mas talvez essa realidade nunca tenha sido esmiuçada de forma tão contundente – e original – quanto neste Sem Pena, documentário de Eugênio Puppo. Trabalhando em parceria com uma entidade, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Puppo recolheu rico e farto material cinematográfico sob a forma de depoimentos de detentos, ex-presidiários, advogados, magistrados, funcionários do sistema penal, etc, tudo num total de 274 horas de matéria cinematográfica bruta. Teve de refiná-la e depurá-la para caber num longa-metragem de duração palatável.

