Todo mundo sabe que não é apenas na psicanálise que ocorre a tal da relação de transferência, na qual médico e paciente experimentam algo mais que uma troca técnica de informações sobre a doença. Entre o suposto saber de um e o sofrimento do outro se imiscuem emoções mais fortes como ciúmes, rivalidades, competição, ódio e até amor.

Se isso ocorre na psicanálise, ou em qualquer tipo de psicoterapia, acontece também na medicina tradicional, alopática. É por aí que caminha este Criança da Meia-noite, de Delphine Gleize. Ela põe em cena o relacionamento entre um médico, David (Vincent Lindon), e seu paciente, o adolescente Romain (Quentin Challal). David é um luminar da dermatologia; Romain sofre de rara doença que o torna vulnerável à luz solar. É uma criança condenada à noite, um filho da Lua.

A natureza do tratamento dessa doença crônica faz com que o relacionamento seja próximo e continuado. É evidente que David acabará representando para Romain o papel de figura paterna. A recíproca também é verdadeira e, em certo sentido, Romain será um filho para David. Essas condições, já em si complicadas, o são ainda mais quando intensificadas por uma situação em que estresse e sofrimento físico (e psicológico) estão sempre presentes.

Tudo se intensifica quando David receber o convite irrecusável para dirigir uma organização de saúde e portanto tiver de passar a outros médicos os cuidados com seus clientes particulares, Romain entre eles. Uma médica, Carlotta (Emmanuelle Devos) virá substituí-lo.

Sem grandes ambições formais como diretora, nota-se o esforço de Delphine Gleize em preservar-se das tentações dos clichês. Nem sempre é bem-sucedida, pois a situação abordada é costurada por lugares-comuns vindos das nossas próprias expectativas em casos dessa natureza: criança doente, médico dedicado, amor reprimido, ressentimentos, Tudo isso ameaça poluir o filme a cada passo. Ameaça, mas não chega a comprometê-lo ou estragá-lo.

Criança da Meia-noite salva-se dos perigos que o rondam por uma série de motivos. Primeiro, a diretora tem o bom senso de não mergulhar de cabeça naquilo em que esse tipo de história se ancora a partir de uma longa tradição melodramática; ela às vezes se dá até ao luxo de subverter as expectativas do público nesse sentido. Segundo, pela integridade absoluta de Lindon na composição do seu atormentado dermatologista. Por fim, porque as humanas contradições dos personagens evitam que eles se transformem em caricaturas ficcionais. Desse modo, a emoção que aflorar será talvez escassa, porém genuína.