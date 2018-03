Corumbiara vence Gramado

Acho que foi muito corajosa a decisão do júri de dar o principal prêmio a Corumbiara, de Vincent Carelli. Um belo filme, difícil e fundamental, construído ao longo de 20 anos. Carelli ganhou também o prêmio de direção, dividido com Paulo Nascimento. Pode-se fazer algumas restrições ao júri, entre elas a supervalorização do gaúcho Em Teu Nome, de Paulo Nascimento, e subvalorização de Canção de Baal, de Helena Ignez. Também não gostei da divisão da estatueta de ator latino entre Horacio Camandule, por “Gigante” e Matías Maldonado, por “Nochebuena”. Aliás, as divisões enfraquecem os prêmios. Mas, enfim, entre acertos e erros, tudo se perdoa com a decisão de premiar Corumbiara. Abaixo, a relação completa dos prêmios.

Longa Metragem Brasileiro:

Melhor Filme: “Corumbiara” de Vincent Carelli

Melhor Diretor: Vincent Carelli por “Corumbiara” e Paulo Nascimento por “Em Teu Nome”

Melhor Ator: Leonardo Machado por “Em Teu Nome”

Melhor Atriz: Vivianne Pasmanter, por “Quase Um Tango…”

Melhor Roteiro: Sérgio Silva, por “Quase Um Tango…”

Melhor Fotografia: Katia Coelho por “Corpos Celestes”

Prêmio Especial do Júri: “Em Teu Nome”, de Paulo Nascimento

Melhor Diretor de Arte: Fabio Delduque, por “Canção de Baal”

Melhor Trilha Musical: Andre Trento e Renato Muller por “Em Teu Nome”

Prêmio da Crítica: “A Canção de Baal”, de Helena Ignez

Melhor Filme do Júri Popular: “Corumbiara” de Vincent Carelli

Melhor Filme do Júri de Estudantes de Cinema: “Corumbiara” de Vincent Carelli

Melhor Montagem: Mari Corrêa, por “Corumbiara”

Longa Metragem Estrangeiro:

Melhor Filme: “La Teta Asustada”, de Claudia Llosa

Melhor Diretor: Claudia Llosa, por “La Teta Asustada”

Melhor Ator: Horacio Camandule, por “Gigante” e Matías Maldonado, por “Nochebuena”

Melhor Atriz: Magaly Solier de “La Teta Asustada”

Melhor Roteiro: Adrián Biniez, por “Gigante”

Melhor Fotografia: Guillermo Nieto, por “Lluvia”

Prêmio Especial do Júri: “La Próxima Estación” de Fernando E. Solanas

Prêmio da Crítica: “Gigante”, de Adrian Biniez

Melhor Filme do Júri Popular: “Lluvia” de Paula Hernández

Melhor Filme do Júri de Estudantes de Cinema: “La Teta Asustada” de Claudia Llosa

Curta Metragem

Melhor Filme: “Teresa” de Paula Szutan e Renata Terra

Melhor Diretor: Paula Szutan e Renata Terra, por “Teresa”

Melhor Ator: Miguel Ramos, por “Teresa”

Melhor Atriz: Juliana Carneiro da Cunha, por “O Teu Sorriso”

Melhor Roteiro: Davi Pires e Diego Müller, por “Teresa”

Melhor Fotografia: Andre Luiz de Luiz, por “Ernesto no País do Futebol”

Prêmio Especial do Júri: “Olhos de Ressaca” de Petra Costa

Melhor Diretor de Arte: Diogo Viegas, por “Josué e o Pé de Macaxeira”

Melhor Trilha Musical: Leonardo Mendes, por “Josué e o Pé de Macaxeira”

Melhor Montagem: Gustavo Ribeiro, por “Teresa”

Prêmio da Crítica: “O Teu Sorriso”, de Pedro Freire

Melhor Filme do Júri Popular: “Josué e o Pé de Macaxeira” de Diogo Viegas

Melhor Filme do Júri de Estudantes de Cinema: “Olhos de Ressaca” de Petra Costa

Mostra Gaúcha:

Melhor Filme: “De Volta ao Quarto 666”, de Gustavo Spolidoro

Melhor Direção: Leonardo Remor, por “Sobre Um Dia Qualquer”

Melhor Ator: Nelson Diniz, por “Quiropterofobia”

Melhor Atriz: Sissi Venturin, por “Sobre Um Dia Qualquer”

Melhor Roteiro: Davi Pires e Diego Müller, por “Teresa”

Melhor Fotografia: Matheus Massochini, por “Sobre Um Dia Qualquer”

Melhor Direção de Arte: Guilherme Pacheco, por “Sobre Um Dia Qualquer”

Melhor Música: Sérgio Rojas, por “Jogo do Osso”

Melhor Montagem: Marcos Lopes, por “Sobre Um Dia Qualquer”

Melhor Edição de Som: Cristiano Scherer, por “Livros no Quintal”

Melhor Produtor / Produtor Executivo: Regina Martins, por “Mapa-Mundi”