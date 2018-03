Copacabana, uma ode à alegria

Babou (Isabelle Huppert) é obcecada pelo Brasil. Mas, em vez de ir para Copacabana, bairro que dá título a esse filme de Marc Fitoussi, ela vai parar numa praia desolada, na Bélgica, onde, em pleno inverno, tenta vender apartamentos de frente para o mar.

O título não é a única referência ao Brasil, tomado aqui por seu valor de face de país do calor (térmico e humano), da alegria e prazer de viver. Mas, ao se debruçar sobre estereótipos, Fitoussi escapa aos clichês. O Rio é apenas um horizonte jamais de fato alcançado por essa personagem desajustada porém cheia de energia, como outras vividas por Isabelle em sua carreira.

Como tantas mulheres livres, Babou também tem uma filha careta. Parece ser uma regra essa alternância de comportamento entre gerações, oscilando entre os extremos da liberdade e da estabilidade. Esmeralda (Lolita Chammah) é uma jovem conservadora e tem vergonha da mãe a ponto de pretender excluí-la da sua cerimônia de casamento para não passar vexame diante da família do noivo.

De toda forma, Copacabana nos revela como continua viva, no imaginário mundial (francês, em particular), essa ideia do Brasil como paraíso perdido. Mesmo com todas as notícias de violência urbana, corrupção e outras mazelas, o sentimento idílico parece intocado. Algo no sol, no sal, no sul, na música, na dança, parece se contrapor de maneira positiva à sisudez europeia, ao seu sentido estrito de classe e hierarquia. Pode não ser assim de fato, mas algo do Brasil, e do Rio de Janeiro em particular, ressoa no inconsciente coletivo mundial com um sentido de liberdade. E de alegria. No filme, calor opõe-se a frio; balanço a rigidez; descontração a seriedade. E por que no mito um resquício de verdade?

No fundo, Copacabana é um filme muito simples. Mas, em seu enredo despretensioso, discute, além da questão geracional, o sentido da existência em sociedades civilizadas, que são as nossas. Por que trabalhamos tanto? Por que sofremos se não atingimos metas que não são as nossas? Por que não conseguimos realizar a mais ínfima parcela das nossas aspirações pessoais, mesmo que esta seja uma mera viagem de turismo? O pano de fundo de tudo isso é o Brasil. Não o país real, é bom insistir, mas aquele eleito pelo imaginário mundial como promessa de prazer. Nem tanto pela publicidade turística (que dela se aproveita), mas pela tradição de exotismo construída ao longo dos séculos por viajantes europeus.

O Rio é essa imagem da felicidade. Mas não foi um paulista de 400 anos quem disse que a alegria era a prova dos noves?