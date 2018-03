Convite para bate-bola

Será hoje às 19h30, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, o lançamento do livro A Cabeça do Futebol (Casa das Musas, org. de Carlos Magno Araújo, Samarone Lima e Gustavo Castro) do qual participo com um texto, ao lado de cobras como Enrique Vila-Matas, Fabrício Carpinejar, José Roberto Torero, Juca Kfouri, Raimundo Carrero, Hilário Franco Jr, José Castello e outros, além de duas “boleiras”, Elianne Diz de Abreu e Selma Oliveira. Haverá também uma boa mesa de conversa com Daniel Piza, Samarone Lima, Xico Sá, Sérgio Xavier e este que vos escreve. Estão todos convidados. Vamos nos divertir.

