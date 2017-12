Contrastes Simultâneos, a arte da fotografia

Ontem Walter Carvalho autografou seu livro de fotografias Contrastes Simultâneos.

Não fosse uma obviedade, teríamos de dizer que o livro é belíssimo, como só poderia ser um álbum de fotos assinadas por um mestre como Walter Carvalho.

Nós o conhecemos do cinema, como diretor de fotografia de filmes como Lavoura Arcaica, Central do Brasil e Terra Estrangeira. Mas também como cineasta, autor de títulos como A Janela da Alma, Cazuza e Budapeste. Quem o conhece sabe do apuro e da invenção visual de Walter Carvalho, um fotógrafo em permanente diálogo com a pintura.

Leia a matéria aqui:

http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,walter-carvalho-lanca-o-livro-contrastes-simultaneos,1601072