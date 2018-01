Contra a NET? Vá de Cassavetes

Para aliviar a minha raiva contra a NET, fui ao Cine Sesc e realizei uma mini-maratona John Cassavetes – Noite de Estréia, Sombras e Faces, os três filmes de uma enfiada só. Que frescor (falei frescor, não frescura), que liberdade de câmera, que confiança na improvisação, que montagem irreverente!. Sobretudo em Sombras, um autêntico filme-jazz, à Charles Parker, ou melhor à Mingus, cujo baixo irônico se ouve boa parte do tempo. Uma aula de cinema moderno, ousado, aberto, como se recomenda sejam as obras de arte contemporâneas. Meia São Paulo cinéfila estava lá no Cine Sesc, o mais simpático dos cinemas da cidade. Desopilei.

