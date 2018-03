Concorrentes do Festival de Gramado

Amigos, o Festival de Gramado (12-18 de agosto) divulgou a lista dos concorrentes. Uma observação: o festival, no segundo ano da nova curadoria (Sanz & Avellar) apostou no ineditismo dos títulos em concurso. Melhor assim. Dos latinos, conheço apenas O Cobrador, de Paul Leduc, adaptado de vários contos de Rubem Fonseca, inclusive o que dá nome ao filme. Vi-o em Veneza e, em entrevista, Leduc falou que seu filme procurava retratar uma certa globalização da violência, essa moeda comum mundial, junto com o capital especulativo, as drogas e as armas.

Longas brasileiros:

Condor, de Roberto Nader (RJ) doc

Deserto Feliz, Paulo Caldas (PE) fic

Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, Carlos Prates Correa (MG) doc

Valsa para Bruno Stein, Paulo Nascimento (RS) fic

Otávio e as Letras, Marcelo Masagão (SP) fic

Olho de Boi, Hermano Penna (SP) fic

LATINO-AMERICANOS

O Cobrador, Paul Leduc (México)

El Baño del Papa, de Enrique Fernández & Cesar Charlone (Uruguai/Brasil)

Cocalero, Alejandro Landes (Argentina)

CURTAS-METRAGENS:

Passo, Alê Abreu (SP)

O.D. – Overdose Digital, Marcos DeBritto (SP)

Sete Vidas, Marcelo Spomberg & Zé Mucinho (SP)

Saliva, Esmir Filho (SP)

Perto de Qq Lugar, Mariana Bstos (SP)

A Psicose do Walter, Eduardo Kishimoto (SP)

Alphaville 2007 d. C,

A Peste da Janice, Rafael Figueiredo (RS)

Oficina Perdiz, Marcelo Díaz (DF)

Balada do Vampiro, Estevan Silvera & Beto Carminatti (PR)Satori Uso, Rodrigo Grota (PR)

O Livro de Walachai, Rejane Zilles (RJ)

Cine Zé Sozinho, Adriano Lima (CE)