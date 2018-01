Com ‘João, o Maestro’ começa hoje o Festival de Gramado 2017

Hoje à noite, com João, o Maestro, de Mauro Lima, começa mais um Festival de Gramado, o 45º da sua história. O filme tem como personagem o maestro João Carlos Martins, protagonista de uma história de vida muito boa. História de redenção, como gosta o cinema, com ascensões, quedas, voltas por cima, etc. Na fase adulta é vivido por Alexandre Nero e mais dois atores para a infância e a juventude. Ainda não vi, mas estou curioso. O filme passa fora de concurso.

Em seguida, arranca a competição, com filmes em vários segmentos, como você confere na lista abaixo. Longas brasileiros, longas estrangeiros (latino-americanos), curtas nacionais, curtas gaúchos, além de outras produções do Estado. Enfim, será uma maratona, espero que agradável.

Tem tudo para ser. A trinca de curadoria permanece, com os brasileiros Rubens Ewald Filho e Marcos Santuário e a argentina Eva Piwowarski.

Como faço há 25 anos, sem falhar um, lá estarei, cobrindo o dia a dia para o online no Estadão e participando da transmissão da cerimônia de premiação para o Canal Brasil, ao lado de Roger Lerina, ambos sob a batuta de Simone Zuccolotto. Enfim, até lá muita água vai correr. Espero que não de chuva.

Filmes em Competição

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

– “A Fera na Selva” (RJ), de Paulo Betti, Eliane Giardini e Lauro Escorel

– “As Duas Irenes” (SP), de Fábio Meira

– “Bio” (RS), de Carlos Gerbase

– “Como Nossos Pais” (SP), de Laís Bodanzky

– “O Matador” (PE), de Marcelo Galvão

– “Vergel (Brasil/Argentina), de Kris Nicklison

– “Pela Janela” (Brasil/Argentina), de Caroline Leone

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS

– “Los Niños” (Chile/Colômbia/Holanda/França), de Maite Alberdi

– “Pinamar” (Argentina), de Federico Godfrid

– “El Sereno” (Uruguai), de Oscar Estévez & Joaquín Mauad

– “Sinfonía para Ana” (Argentina), de Virna Molina e Ernesto Ardito

– “Mirando al Cielo (Uruguai), de Gusmán García

– “La Ultima Tarde” (Peru), de Joel Calero

– “X500” (Colômbia/Canadá/México), de Juan Andrés Arango

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

– “#feique” (RJ), de Alexandre Mandarino

– “A Gis” (SP), de Thiago Carvalhaes

– “Cabelo Bom” (RJ), de Swahili Vidal

– “Caminho dos Gigantes” (SP), de Alois Di Leo

– “Mãe dos Monstros” (RS), de Julia Zanin de Paula

– “Médico de Monstro” (SP), de Gustavo Teixeira

– “O Espírito do Bosque” (SP), de Carla Saavedra Brychcy

– “O Quebra-cabeça de Sara” (RJ), de Allan Ribeiro

– “O Violeiro Fantasma” (GO), de Wesley Rodrigues

– “Objeto/Sujeito” (SP), de Bruno Autran

– “Postergados” (SP), de Carolina Markowicz