Com filme sobre transgênero, Chile domina o Platino

Riviera Maya/México

Deu Chile na quinta edição do Platino, o “Oscar” do cinema latino, e Uma Mulher Fantástica sai com cinco troféus importantes da premiação realizada no México – melhor filme, direção (Sebastian Lelio), atriz (Daniela Vega, roteiro e montagem.

O filme já vinha sendo consagrado internacionalmente, não apenas por que trata de uma questão de gênero muito atual, mas porque é de ótima qualidade. Daniel Vega é uma trans que interpreta uma personagem transgênero e o faz com muita garra. Mostra a presença do preconceito em nossas sociedades e como ele pode apresentar uma face bastante violenta quando contrariado. Ao receber o prêmio, Daniela fez um discurso emocionado e o dedicou a todas e todos que lutam contra as limitações impostas pelo preconceito de gênero nos dias de hoje.

O diretor Lelio também estava bastante emocionado e disse que os Platinos tinham especial significado em sua carreira. De fato, ele já é bicampeão num prêmio que teve agora sua quinta edição – venceu a primera, com o também muito bom Gloria.

Zama, de Lucrécia Martel, baseado num texto de Antonio di Benedetto, foi o segundo mais premiado, ficando com três troféus técnicos: fotografia, som e direção de arte. Este último quesito é assinado pela brasileira Renata Pinheiro que, ao subir ao palco, conclamou a plateia a repetir com ela um “Lula Livre”. E foi atendida por muita gente.

Foi o recado político para o único prêmio brasileiro da noite.

Abaixo, os principais prêmios:

Melhor filme: Uma Mulher Fantástica

Ator. Alfredo Castro. Los Perros

Atriz. Daniela Vega. Uma Mulher Fantástica

Direção. Sebastián Lelio. Uma Mulher Fantástica

Melhor música original. La cordillera

Documentário. Muchos hijos un mono y un castillo.

Fotografía. Zama

Som. Zama

Direção de Arte. Renata Pinheiro. Zama

Montagem. Una mujer fantástica

Animação. Tadeo II

Melhor roteiro. Uma Mulher Fantástica

Melhor filme de estreia. Verão 93

Educação e valores. Handia