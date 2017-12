Com ‘Cães Errantes’, Ming Liang mostra o cotidiano de sem-teto

Cães Errantes, de Tsai Ming Liang (Taiwan), ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza do ano passado. Esteve cotado para faturar o troféu maior, o Leão de Ouro, mas ficou com uma bela compensação, em todo caso. O filme de Ming Liang dividiu crítica e público na Europa – e não há motivo para pensar que no Brasil seja diferente. Seu estilo é muito particular. De uma beleza pungente, para quem gosta; tedioso, para quem joga no outro time.

