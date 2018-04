Cinema: livros de iniciação

Um leitor me pede dicas sobre livros de iniciação ao cinema. Vamos lá. Meus colegas Luiz Carlos Merten e Inácio Araújo escreveram boas introduções ao cinema, acho que por ocasião do centenário, em 1995. Garimpando bem, ainda dá para encontrar esses livros. O de Merten chama-se Um Zapping de Lumière a Tarantino. O de Inácio é Cinema – o Mundo em Movimento. Esses, os brasileiros. Entre os estrangeiros, e traduzidos para o português, há um livro geral sobre cinema que me foi muito útil, e continua sendo quando tenho de buscar algumas informações: Compreender o Cinema, de Antonio Costa, um ensaísta italiano.

Claro: há uma livralhada imensa sobre cinema, de dicionários a obras específicas. Mas, para começar a se mexer nesse mundo, esses três são mais do que suficientes.