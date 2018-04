Cinema independente não tem vez?

Quem leu as matérias da Folha Ilustrada de hoje pode ter chegado à conclusão de que é melhor cortar os pulsos. Talvez seja mesmo e não haja muito motivo para alegria, caso você seja um apreciador de filmes diferentes, de países que não sejam os EUA, nem blockbusters cheios de monstros, robôs e explosões. Se você gosta do cinema que pensa, o seu caso é desesperado. Será? Acontece que ontem à noite fui ao Cinesesc assistir a India Song, de Marguerite Duras, e achei a sala bem cheinha para o que era o filme. Nota: mais miúra que India Song, eu não conheço. (No jargão, miúra é sinônimo de filme não-comercial, de veneno de bilheteria). Consultei Simone Yunes, do Cinesesc. Ela me disse que havia 100 pessoas na sala (cem!). Pagantes, porque a sessão não era de graça. Cem pessoas, numa São Paulo sob chuva (só paulistanos sabem o que isso significa) para ver Duras, autora de filmes tão inusitados que até seus colegas cineastas duvidavam que aquilo que ela estava fazendo fosse mesmo cinema. Enfim, o que quero dizer é que com a ganância de quem produz filmes, a timidez de quem os distribui e a mediocridade de quem os exibe; tudo isso aliado ao rebaixamento inacreditável do gosto do público, mesmo para o entretenimento – com tudo isso ainda sobra uma fresta para o cinema dito “de arte”. É essa fresta ou nicho, no jargão econômico vigente, que devemos ocupar. E é dessa arte de exceção que devemos nos ocupar, como críticos. O resto se vira muito bem sozinho, sem ajuda de ninguém.