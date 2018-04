Cinema argentino: Um Urso Vermelho

Boa pedida este Un Oso Rojo, de Adrián Caetano, que eu já conhecia de Pizza, Birra e Faso (vencedor de Gramado) e Crônica de uma Fuga. Assisti ontem ao Urso e gostei.

É a história de um cara que sai da cadeia depois de sete anos e encontra a vida bastante mudada no mundo exterior. Em especial no que diz respeito à sua vida familiar. Mulher e sua filha pequena já vivem com outro homem, um pé-de-chinelo, apostador de corridas de cavalos. Ruben, a quem chamam de Urso, é vivido por Julio Chávez, ótimo intérprete de O Guardião, que já passou por aqui. Ele faz aquele papel de violência contida, do cara durão, decidido a se manter na linha, mas pressionado de todos os lados para atravessar de novo a fronteira.

A Argentina que aparece no retrato proposto por Caetano nada tem daquele país de tom europeu, como às vezes se vende por aqui. Os personagens são desglamurizados e a vida mostrada é dura.

E, sim, o filme é muito ágil, diz muito através do clima que cria com sua montagem rápida e uma fotografia que ilumina, mas que não esconde as sombras. Às vezes sucumbe a alguns clichês de filme de gênero, mas isso não chega a comprometer. Feitas as contas, achei um belo filme. Melhor do que Crônica de uma Fuga, sobre presos políticos torturados durante o governo militar, e que conseguem fugir de uma casa transformada em prisão e centro de interrogatórios. Este, apesar do tema oportuno, me pareceu meio convencional em termos de feitura. Urso é inferior a Pizza, Birra e Faso (Pizza, Cerveja e Cigarro) sobre a juventude argentina, esse um filme cheio de intensidade e, com perdão da rima, sinceridade.

Enfim, esse Urso é um bom programa para quem gosta do cinema menos convencional, e mais antenado no mundo das pessoas críveis e das coisas reais.