RECIFE – Só para constar: estou em Recife, para acompanhar o 12º Cine PE (de Pernambuco, claro). Depois de um fim de semana de cão, com problemas de saúde na família, voei cedo para cá e já caímos numa daquelas sessões massacrantes de festivais, com cerimônia de abertura, vários curtas e dois longas em seguida. Acabo de chegar ao hotel e vou dormir. Amanhã começo a comentar os filmes. Só um recado: O Cine PE tem como característica o grande público que assiste às sessões no Cine Teatro Guararapes. Três mil pessoas a cada noite. Tem filme brasileiro que foi mais visto no Guararapes do que em toda a sua carreira comercial. É o diferencial desse festival e é o que atrai para cá produtores e diretores. Festival sem público não dá pé.

