Cine PE: reviravolta no caso ‘Cavalo Dinheiro’

Depois de avisar a imprensa que o filme português Cavalo Dinheiro, de Pedro Costa, não seria mais exibido no festival, a direção do Cine PE comunicou que, sim, o filme havia acabado de chegar e teria sua projeção reprogramada para quinta-feira. O DCP (formato digital) chegou ontem à tarde a São Paulo, onde foi vistoriado pela empresa O2 e dado como compatível para o equipamento existente no Recife.

Resumo da ópera com final feliz: teremos no festival essa densa reflexão sobre os tempos coloniais de Portugal. Menos mal, menos mal.

Eu já vi o filme, na telinha do computador, pois faço parte do júri do Prêmio Platino, ao qual ele concorre. Mas será muito bom revê-lo na tela grande do Cinema São Luis. Mesmo porque o filme de Pedro Costa é feito de nuances de claro e escuro que, desconfio, só se deixam ver, de verdade, na dimensão de uma tela grande.

Pena que, por força da greve da TAP, o diretor Pedro Costa não venha acompanhar seu filme. Ou será que nos aguarda uma outra surpresa para quinta-feira?