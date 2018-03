Cine PE anuncia competidores

Em cerimônia organizada 4ª feira na Cinemateca Brasileira, a organização do Cine PE Festival do Audiovisual (Recife, 26/4 a 2/5) anunciou seus competidores, em longa e curta-metragem. O diretor do festival, Alfredo Bertini, ressaltou que o formato deste ano será mais enxuto, “com um longa e três curtas por sessão, exceto um dos dias, que terá dois longas”. O festival se realiza no Centro de Convenções Guararapes, na divisa com Olinda, num auditório enorme, com cerca de 1500 lugares, invariavelmente tomados. É o festival de maior público do país, e o Centro de Convenções é apelidado de “o Maracanã dos festivais”. Após a cerimônia, a organização lançou o livro comemorativo das 15 primeiras edições. A deste ano será a 16ª deste que é um dos mais importantes eventos cinematográficos do calendário brasileiro.

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

À Beira do Caminho (RJ) – Ficção

Direção: Breno Silveira

Boca (SP) – Ficção – 100’

Direção: Flávio Frederico

Corda Bamba, História de uma Menina Equilibrista (RJ) – Ficção – 80’

Direção: Eduardo Goldenstein

Estradeiros (PE) – Documentário – 79’

Direção: Sérgio Oliveira e Renata Pinheiro

Jorge Mautner – O Filho do Holocausto (RJ) – Documentário – 93’

Direção: Pedro Bial e Heitor D’Alincourt

Na Quadrada das Águas Perdidas (PE) – Ficção – 74’

Direção: Wagner Miranda e Marcos Carvalho

Paraísos Artificiais (RJ) – Ficção – 96’

Direção: Marcos Prado

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS

A Fábrica (PR) – Ficção, Direção: Aly Muritiba, 15’

As Folhas (PB) – Ficção, Direção: Deleon Souto 14’

Até a Vista (RS) – Ficção, Direção: Jorge Furtado, 18’

Cesar! (SP) – Ficção, Direção: Gustavo Suzuki, 15’

Di Melo- O Imorrível (SP) – Documentário, Direção: Alan Oliveira e Rubens Passáro, 24’

Depois da Queda (MT) – Ficção, Direção: Bruno Bini, 17’

Dia Estrelado (PE) – Animação, Direção: Nara Normande, 17’

Garotas da Moda (PE) – Documentário, Direção: Tuca Siqueira, 20’

Isso não é o Fim (BA) – Ficção, Direção: João Gabriel, 15’30”

Maracatu Atômico – Kaosnavial (PE) – Ficção, Direção: Marcelo Pedroso e Afonso Oliveira, 20’

Km 58 (AL) – Ficção, Direção: Rafhael Barbosa, 20’

L (SP) – Ficção, Direção: Thais Fujinaga, 21’

O Descarte (PR) – Animação, Direção: Carlon Hardt e Lucas Fernandes, 15’

Quadros (PR) – Ficção, Direção: Sara Bonfim, 16’

Qual Queijo Você Quer? (SC) – Ficção, Direção: Cintia Domit Bittar, 11’15”

Sonhando Passarinhos (DF) – Ficção, Direção: Bruna Carolli, 12’

Na sua Companhia (SP) – Ficção, Direção: Marcelo Batista Caetano, 21’

Zuleno (PE) – Documentário, Direção: Felipe Peres Calheiros, 20’