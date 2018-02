Cine PE 2014: ‘Muitos Homens num Só’ faz barba, cabelo, bigode e etc

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RECIFE – O 18º Cine PE terminou com a vitória acachapante de Muitos Homens Num Só, de Mini Kerti. Foram dez troféus, deixando pouca coisa para os outros concorrentes. O filme é livremente inspirado em relato de João do Rio, e fala de um ladrão de casaca que teria realmente existido, um certo Dr. Antonio, interpretado por Vladimir Brichta (prêmio de melhor ator, naturalmente).

Trata-se de um filme de época ok, mas, convenhamos, para ganhar tantos prêmios teria de ser excepcional, o que não é. Esse excesso produziu um desequilíbrio no resultado.De qualquer forma, foi uma primeira experiência na internacionalização do certame. Agora, ocorre que não se internacionaliza um festival sem internacionalizar um júri também. Talvez, se houvesse algum jurado hispânico, por exemplo, a injustiça para com o argentino Todos Tenemos un Plan, que saiu sem qualquer prêmio, não teria sido cometida. Fica a lição para futuras edições do Cine PE, caso resolva aprofundar essa opção.