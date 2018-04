Cine Ceará sob a égide do Che

Com a segunda parte de Che, de Steven Soderbergh, começa hoje à noite o 19º Cine Ceará, o tradicional festival de Fortaleza. O épico de Soderbergh, que narra o segundo e fatal capítulo da biografia de Guevara – a guerrilha e a morte na Bolívia – entra em cartaz nas salas comerciais apenas no dia 18 de setembro. A prioridade dada ao Cine Ceará é explicável: o festival, este ano, programou uma retrospectiva de filmes relacionados ao Che Guevara (leia entrevista ao lado).

Amanhã começa a rolar a mostra competitiva, de caráter ibero-americano. A predominância é de filmes brasileiros. Nada menos de quatro nacionais, entre oito concorrentes, estarão disputando os troféus Mucuripe, distribuídos pelo festival: Pequeno Burguês – Filosofia de Vida, de Edu Mansur, Se Nada Mais Der Certo, de Eduardo Belmonte, À Deriva, de Heitor Dhalia, e O Homem Que Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira. Competem com eles o argentino Haroldo Conti – Homo Viator, de Miguel Mato; o mexicano Coração do Tempo, de Alberto Cortés; o cubano Os Deuses Quebrados, de Ernesto Darana, e o peruano O Prêmio, de Alberto Chicho Durante. Além dos longas, 15 curtas-metragens disputam os troféus do festival cearense.

Dando-se uma olhada na relação de longas nacionais, nota-se de cara a dificuldade por que passam os festivais brasileiros na seleção de seus filmes: dos quatro, apenas Pequeno Burguês – Filosofia de Vida, um documentário sobre Martinho da Vila, pode ser considerado 100% inédito. Os demais, de uma forma ou de outra, já participaram de outros eventos do gênero. Há, inclusive, um vencedor de festival, Se Nada Mais Der Certo, que ganhou a Première do Rio no ano passado.

O Cine Ceará tem encontrado no formato ibero-americano a maneira de driblar essa carência. Essa alternativa pode até mesmo ser uma solução. Mesmo porque sempre é válido jogar luz para uma produção que pouca chance tem no nosso monotemático circuito comercial. Assim, espera-se que os filmes estrangeiros inéditos tenham sido bem selecionados e sejam representativos de suas respectivas cinematografias. Os cinemas de México e Argentina são dois dos mais fortes entre os latino-americanos. Já o peruano aparece raramente – e por isso causou tanto furor o fato de um filme como La Teta Asustada, de Claudia Llosa, ter levado um Urso de Ouro no prestigiado Festival de Berlim. Já a cinematografia cubana, fértil e inventiva, vem enfrentando dificuldades decorrentes da fragilidade econômica do país. Daí a curiosidade em torno do filme de Ernesto Daranas, diretor desconhecido por aqui.

Cuba, até pelas afinidades de Wolney Oliveira com o país, aparece como foco desta edição do festival. Não apenas pelo filme de Soderbergh e por toda a retrospectiva de obras sobre o Che, que inclui obras de cubanos como Manuel Pérez (Che Guevara – Donde Nunca Jamás se lo Imaginan) e Santiago Álvares (Hasta la Vitoria Siempre), mas também pela mostra do cinema de animação da ilha. Serão 30 curtas e um longa de animação, realizados entre 1960 e 2009. No mínimo, uma outra visão para quem pensa que o mundo do desenho animado se resume à dupla Disney/Pixar.

Mostra Competitiva de Longas

PEQUENO BURGUÊS – FILOSOFIA DE VIDA, de Edu Mansur (documentário, 2008, Brasil)

SE NADA MAIS DER CERTO, de José Eduardo Belmonte (ficção, Brasil)

À DERIVA, de Heitor Dhalia (ficção, 2009, Brasil)

O HOMEM QUE ENGARRAFAVA NUVENS, de Lírio Ferreira (documentário, 2008, Brasil)

HAROLDO CONTI – HOMO VIATOR, de Miguel Mato (documentário, 2008, Argentina)

CORAÇÃO DO TEMPO (Corazón del Tiempo), de Alberto Cortés (ficção, 2008, México)

OS DEUSES QUEBRADOS (Los Dioses Rotos), de Ernesto Daranas (ficção 2008, Cuba)

O PRÊMIO (El PRemio), de Alberto Chicho Durant (ficção, 2009, Peru)

