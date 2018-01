Cine Ceará divulga longas da competição

O Cine Ceará divulgou a relação de filmes que participarão da sua mostra competitiva. De acordo com o diretor do evento, Wolney Oliveira, é a melhor seleção em 25 anos de história do festival. Vendo os títulos, dá para imaginar que seja expressão da verdade. O festival começa dia 14 de junho, em Fortaleza. Lá estaremos para cobrir, como sempre.

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGA-METRAGENS

1. CAVALO DINHEIRO. De Pedro Costa. Portugal

2. JAUJA. De Lisandro Alonso. Argentina

3. CRUMBS. De Miguel Llansó. Espanha, Etiopia – Première no Brasil

4. A OBRA DO SÉCULO. De Carlos M. Quintela. Cuba – Première no Brasil

5. QUE HORAS ELA VOLTA?. De Anna Muylaert – Première no Brasil

6. NN. De Héctor Gálvez. Peru – Première no Brasil

7. LOREAK. De Jon Garaño e José Mari Goenaga. Espanha – Première no Brasil

8. REAL BELEZA. De Jorge Furtado. Brasil – Première Mundial

9. CORDILHEIRAS NO MAR: A FÚRIA DO FOGO BÁRBARO. De Geneton Morais Neto. Brasil – Première Mundial

10. O CLUBE. De Pablo Larraín. Chile – Première no Brasil