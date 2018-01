Cine Ceará divulga concorrentes e antecipa mostra forte

Conheço alguns dos concorrentes do Cine Ceará 2017 e já posso antever uma bela mostra para este ano. Vi no México o cubano Últimos Dias em Havana e só o que posso dizer é que se trata de um filme cinco estrelas . Perez, hoje, é o principal cineasta da ilha . Vi também Santa e Andrés, de Carlos Lechuga, também cubano. O chileno Uma Mulher Fantástica, de Sebastian Lélio, participou do Festival de Berlim. É ou não é para ficar animado?

Abaixo, a lista dos longas e curtas concorrentes.

Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem:

Malasartes e o Duelo com a Morte – Paulo Morelli. Ficção. 110min. Brasil. 2017 (Première Mundial)

Ninguém está olhando – Julia Solomonoff. Ficção. 102min. Argentina. 2017 (Première Brasil)

O homem que cuida – Alejandro Andújar. Ficção. 85 min. República Dominicana/Porto Rico/Brasil. 2017 (Première Brasil)

Pedro sob a cama – Paulo Pons. Ficção. 100 min. Brasil. 2017 (Première Brasil)

Santa e Andrés – Carlos Lechuga. Ficção. 105 min. Cuba/França. 2016 (Première Brasil)

Últimos dias em Havana – Fernando Pérez. Ficção. 93 min. Cuba/Espanha. 2017 (Première Brasil)

Uma mulher fantástica – Sebastián Lelio. Ficção. 100 min. Chile. 2017 (Première Brasil)

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem:

A Balada do Sr. Watson – Firmino Holanda. Documentário. 21 min. Ceará. 2017.

Algo do que Fica – Benedito Ferreira. Ficção. 23min. Goiás. 2017.

Caleidoscópio – Natal Portela. Ficção. 18min. Ceará. 2017.

Do Que Se Faz De Conta – Amanda Pontes e Michelline Helena. Ficção. 16min. Ceará. 2016.

Festejo Muito Pessoal – Carlos Adriano. Experimental. 8 min. São Paulo. 2017.

Fogo Selvagem – Diogo Hayashi. Ficção. 18min. São Paulo. 2017.

Manual – Letícia Simões. Documentário. 07min. Rio de Janeiro. 2016.

Mehr Licht! – Mariana Kaufman. Experimental. 10min. Rio de Janeiro. 2017.

Memórias do subsolo ou o homem que cavou até encontrar uma redoma – Felipe Camilo. Documentário. 11min. Ceará. 2017.

O Estacionamento – William Biagioli. Ficção. 16 min. Paraná. 2016.

Simbiose – Júlia Morim. Documentário. 20min. Pernambuco. 2017.

Valentina – Estevão Meneguzzo. Ficção. 17min. Rio de Janeiro. 2017.

Vando Vulgo Vedita – Andréia Pires e Leonardo Mouramateus. Ficção. 08 min. Ceará. 2017.

Vênus – Filó a fadinha Lésbica – Sávio Leite. Animação. 06 min. Minas Gerais. 2017.