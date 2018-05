Cine Ceará 2011: pequeno balanço de premiação

Acabou da melhor maneira e como se previa: Mãe e Filha, do cearense Petrus Cariry, foi o vencedor do 21º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Petrus, além dos troféus de melhor filme, roteiro, som e Prêmio BNB de melhor produção com temática nordestina, ainda levou o prêmio da crítica. Justa consagração a obra sensível, criativa, feita com poucos recursos e muita inspiração. Conta a história de duas mulheres, mãe e filha, que se defrontam com a dura tarefa de enterrar um bebê morto.

No resto do veredicto, houve certa dispersão. O paranaense O Coro ficou com os troféus de melhor direção (Werner Schumann) e fotografia. O melhor ator foi o cubano Héctor Medina por seu papel em Bilhete para o Paraíso. Língua Materna, da Argentina, deu a Claudia Lapacó o Mucuripe de melhor atriz. O espanhol Pássaros de Papel ficou com a melhor direção de arte. E o outro espanhol, Bicicleta, Colher, Maçã ganhou montagem e música original. Foi o único documentário em concurso e comoveu a plateia na última noite de apresentação com a história da luta do ex-prefeito de Barcelona, Pasqual Maragall, contra o Mal de Alzheimer.

Apenas três longas saíram de mãos abanando – o cearense Homens com Cheiro de Flor, o mexicano Assalto ao Cinema, e o colombiano Todos Teus Mortos. Uma flagrante injustiça com os dois estrangeiros, filmes que tinham qualidade para premiação. Em especial, o colombiano Todos Teus Mortos, com sua sutil referência ao realismo mágico e à crítica social.

O melhor curta-metragem, tanto para o júri oficial como para a crítica, foi o mineiro O Céu no Andar de Baixo, de Leonardo Cata Preta. O Prêmio de Aquisição do Canal Brasil foi para o curta O Plantador de Quiabos do Coletivo Santa Madeira (seis diretores), do Centro Universitário Senac.

Para o ano que vem, o diretor do festival, Wolney Oliveira, já anunciou a temática e o convidado de honra: Lutas Sociais na América Latina, mostra de filmes em homenagem ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, que já prometeu presença em Fortaleza, para o Cine Ceará 2012.