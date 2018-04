Ciao, Venezia!

Depois de 15 dias por aqui, me despeço e volto ao Brasil. Já chega. Foi um bom festival, movimentado e com alguns filmes legais – nenhuma obra-prima, ou nada perto disso. Dei uma volta longa agora por Veneza, sem chuva e com sol de novo, e sempre cheia de turistas, como sempre. Basta sair das ruas mais manjadas e entrar nas laterais para ter um pouco de sossego. O encanto subsiste, apesar de tudo. E apesar mesmo da agressividade publicitária, que cobre monumentos com painéis para soltar a grana do restauro. Tirei uma fotos disso tudo hoje e depois posto no blog. Agora é hora de fazer mala (ai, ai, ai), almoçar, pegar o barco para o aeroporto, ir a Madri, trocar de avião e São Paulo. Tudo somado, são quase 24 horas de viagem. Haja livros e paciência. Até por aí.