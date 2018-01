Chileno ‘O Vento Sabe que Volto à Casa’ vence o Olhar de Cinema 2016

O filme chileno, que atende pelo poético título de O Vento Sabe que Volto à Casa, ganhou o prêmio principal do Olhar de Cinema 2016. Já me referi a ele em post anterior. É um documentário que se vale de técnicas ficcionais para dialogar com a cultura de uma determinada ilha no litoral chileno. Bastante revelador, caloroso, rigoroso em sua feitura. Foi uma boa premiação. Abaixo, a relação completa dos prêmios.

Lista de premiação:

Prêmio Olhar de Melhor Filme (longa-metragem)

O Vento Sabe que Volto à Casa (El viento sabe que vuelvo a casa), de José Luis Torres Leiva

Prêmio Especial do Júri

Irmãos da Noite (Brüder der nacht), de Patric Chiha

Prêmio de Contribuição Artística

Eles Vieram e Roubaram sua Alma (idem), de Daniel de Bem

Prêmio Olhar de Melhor Filme (curta-metragem)

Maria do Mar (idem), de João Rosas

Prêmio do Público (longa-metragem)

A Cidade do Futuro (idem), de Cláudio Marques e Marília Hughes

Prêmio do Público (curta-metragem)

A Moça que Dançou com o Diabo (idem), de João Paulo Miranda Maria

Prêmio Olhares Brasil Melhor Longa-Metragem Brasileiro

Talvez deserto talvez universo (idem), de Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes

Menção Especial do Júri – Prêmio Olhares Brasil

Eles Vieram e Roubaram sua Alma (idem), de Daniel de Bem

Prêmios Olhares Brasil Melhor Curta-Metragem Brasileiro

A casa cinza e as montanhas verdes (idem), de Deborah Viegas

Prêmio Novo Olhar – Melhor Filme da mostra Novos Olhares

Nó na cabeça (Dans ma tête un rond point), de Hassen Ferhani

Prêmio da Crítica (ABRACCINE)

Um outro ano (You yi nian), de Shengze Zhu

Prêmio da Hors Pistes

Ta’ang (idem), de Wang Bing