Chile, Argentina e Cuba saem na frente nas indicações dos Prêmios Platino de 2018

Chile, Argentina e Cuba saem na frente nas indicações dos Prêmios Platino. O chileno Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio, tem nove indicações. O argentino Zama, de Lucrécia Martel, ficou com oito. E o cubano Últimos Dias em Havana, de Fernando Pérez, disputa em sete categorias.

Ao Brasil restaram duas indicações na categoria animação – Lino, uma Aventura em Sete Vidas e História Antes de uma História. Como nossos Pais, de Laís Bodanzky, disputa na categoria Cinema e Educação em Valores. Plínio Profeta concorre à estatueta de melhor música por O Filme da Minha Vida. E Renata Pinheiro entra na briga pelo troféu de melhor direção de arte, por Zama.

Muito pouco, para uma das maiores cinematografias do continente.

Os Prêmios Platinos foram criados há quatro anos para difundir o cinema ibero-americano. Uma espécie de “Oscar latino”, com tapete vermelho, celebridades, discursos e cerimônias charmosas para promover os filmes nesse vasto mercado em língua espanhola. No qual o Brasil, único a falar português, junto com Portugal, entra como porção minoritária. Se é que um país com mais de 200 milhões de habitantes pode ser minoritário em alguma coisa.

A primeira premiação se deu na Cidade do Panamá, a segunda em Marbella, na Espanha, a terceira em Punta del Este, no Uruguai, e a quarta, em Madri. Agora volta para a América.

Os vencedores serão conhecidos dia 29 de abril, na Riviera Maya, no México.

MELHOR FILME IBERO-AMERICANO DE FICÇÃO



· La Cordillera, de Santiago Mitre. K&S FILMS, La Unión de los Ríos, Mod Producciones, Maneki Films (Argentina, España, Francia).

· La Librería, de Isabel Coixet. Diagonal TV SLU, A Contracorriente Films S.L., Green Films AIE, Zephyr Films, The bookshop Ltd. (España).

· Últimos Días en La Habana, de Fernando Pérez. ICAIC, Wanda Vision, S.A.; (Cuba, España)

· Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio. Fábula, Komplizen Film Production, Setembro Cine. (Chile, España).

· Zama, de Lucrecia Martel. Rei Cine, Bananeira Filmes, El Deseo. (Argentina, Brasil, España, México, Portugal, Francia, Holanda, EEUU).



MELHOR DIREÇÃO



· Álex de la Iglesia; por Perfectos desconocidos.

· Fernando Pérez; por Últimos días en La Habana.

· Isabel Coixet, por La Librería.

· Lucrecia Martel, por Zama.

· Sebastián Lelio, por Una mujer fantástica.



MELHOR ROTEIRO



· Carla Simón, por Verano 1993.

· Fernando Pérez, Abel Rodríguez, por Últimos días en La Habana.

· Isabel Coixet, por La Librería.

· Lucrecia Martel, por Zama

· Sebastián Lelio, Gonzalo Maza; por Una mujer fantástica.



MELHOR MÚSICA ORIGINAL



· Alberto Iglesias, por La Cordillera.

· Alfonso de Vilallonga, por La Librería.

· Derlis A. González, por Los Buscadores.

· Juan Antonio Leyva, Magda Rosa Galbán, por El Techo.

· Plínio Profeta, por O filme da minha vida.



MELHOR INTERPRETAÇÃO MASCULINA



· Alfredo Castro, por Los Perros.

· Daniel Giménez Cacho, por Zama.

· Javier Bardem, por Loving Pablo.

· Javier Gutiérrez; por El Autor.

· Jorge Martínez; por Últimos días en La Habana.







MELHOR INTEPRETAÇÃO FEMININA



· Antonia Zegers, por Los Perros.

· Daniela Vega, por Una mujer fantástica.

· Emma Suárez, por Las hijas de Abril.

· Maribel Verdú, por Abracadabra.

· Sofía Gala, por Alanis.





MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO



· Deep, de Julio Soto Gúrpide. The Thinklab Media, S.L. The Kraken Films, A.I.E. (España, EEUU, Bélgica, China)

· El Libro de Lila, de Marcela Rincón. Fosfeno s Media Ltda, Palermo Estudio. (Colombia, Uruguay)

· História antes de uma história, de Wilson Lazaretti. Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, Wilson Antonio Lazaretti Valinhos ME. (Brasil)

· Lino, de Rafael Ribas. Start Desenhos Animados. (Brasil)

· Tadeo Jones 2. El Secreto del Rey Midas, de Enrique Gato y David Alonso. Telecinco Cinema, S.A.; Ikiru Films, S.L.; Lightbox Animation Studios, S.L.; 4 Cats Pictures, S.L.; Tadeo Jones y El secreto de Midas, A.I.E. (España)





MELHOR DOCUMENTÁRIO



· Dancing Beethoven, de Arantxa Aguirre. Lopez-Li Films, S.L., Fóndation Béjart Ballet Lausanne. (España)

· Ejercicios de memoria, de Paz Encina. Mpm Film, Silencio Cine, Constanza Sanz Palacios Films, Autentika Films (Paraguay, Argentina, Alemania, Francia)

· El pacto de Adriana, de Lisette Orozco. Storyboard Media; Salmón Producciones (Chile).

· Los niños, de Maite Alberdi. Micromundo Producciones EIRL, Volya Films, Mandra Films, Señal Colombia (Chile, Francia, Holanda, Países Bajos).

· Muchos hijos, un mono y un castillo; de Gustavo Salmerón. Sueños Despiertos Producciones Cinematográficas, S.L. (España).





MELHOR OBRA DE ESTREIA DE FICÇÃO IBERO-AMERICANA



· El Techo, de Patricia Ramos. Mar y Cielo S.A.; Patricia Ramos (Nicaragua, Cuba).

· La Defensa del Dragón, de Natalia Santa. Galaxia 311. (Colombia).

· La Llamada, de Javier Ambrossi, Javier Calvo. Apache Films, S.L.; Sábado Películas, S. L.; Lo Hacemos y Ya Vemos A.I.E. (España)

· La Novia del Desierto, de Cecilia Atán, Valeria Pivato. El perro en la luna, S.R.L.; Ceibita Films (Argentina, Chile).

· Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla. Lanza Verde, Molotov Cine, PINDA. (Chile).

· Verano 1993, de Carla Simón. Inicia Films, Avalon PC. (España).









MELHOR MONTAGEM



· Ana Plaff, Didac Palao; por Verano 1993.

· Etienne Boussac, por La mujer del animal.

· Miguel Schverdfinger, Karen Harley; por Zama.

· Rodolfo Barros, por Últimos días en La Habana.

· Soledad Salfate, por Una mujer fantástica.



MELHOR DIREÇÃO DE ARTE



· Estefanía Larraín, por Una mujer fantástica.

· Mikel Serrano, por Handia.

· Mónica Bernuy, por Verano 1993.

· Renata Pinheiro, por Zama.

· Sebastián Orgambide, Micaela Saiegh; por La Cordillera.



MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA



· Benjamín Echazarreta, por Una mujer fantástica.

· Javier Juliá, por La Cordillera.

· Raúl Pérez Ureta, por Últimos días en La Habana.

· Rui Poças, por Zama.

· Santiago Racaj, pro Verano 1993.



MELHOR EDIÇÃO DE SOM



· Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez, Nicolás De Poulpiquet; por Verónica.

· Guido Berenblum, por Zama.

· Sergio Bürmann, David Rodríguez, Nicolás De Poulpiquet; por El Bar.

· Sheyla Pool, por Últimos días en La Habana.

· Tina Laschke, por Una mujer fantástica.





PRÊMIO PLATINO AO CINEMA E EDUCAÇÃO EM VALORES



· Como nossos pais, de Laís Bodanzky. Gullane, Buriti Filmes. (Brasil)

· Handia, de Aitor Arregi, Jon Garaño. Irusoin, Moriarti Produkzioak, Kowalski Films y Aundiya Film AIE. (España)

· La Mujer del Animal, de Víctor Gaviria. Polo a Tierra, Viga Producciones. (Colombia)

· Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla. Lanza Verde, Molotov Cine, PINDA. (Chile).

· Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio. Fábula, Komplizen Film Production, Setembro Cine. (Chile, España).





MELHOR MINISSÉRIE OU TELESSÉRIE IBERO-AMERICANA



· El Maestro, de Daniel Barone. Pol-ka Producciones, Eltrece Cablevisión, TNT América Latina. (Argentina)

· El Ministerio del Tiempo, Marc Vigil, Paco Plaza, Javier Ruiz Caldera, Jorge Dorado y Abigail Schaaff. RTVE, Onza Entertainment. (España)

· Las Chicas del Cable, de David Pinillos, Carlos Sedes, Roger Gual y Antonio Hernández. Bambú Producciones, Netflix. (España)

· Un Gallo para Esculapio, de Bruno Stagnaro. Underground Producciones S.A, TNT América Latina, Boga Bogagna S.A. (Argentina)

· Velvet Colección, de Gustavo Ron, Jorge Torregrosa y Álvaro Ron. Bambú Producciones. (España)





MELHOR INTERPRETAÇÃO MASCULINA EM MINISSERIE OU TELESSERIE



· Asier Etxeandia, por Velvet Colección.

· Júlio Andrade, por Um Contra Todos.

· Julio Chávez, por El Maestro.

· Luis Brandoni, por Un Gallo para Esculapio.

· Peter Lanzani, por Un Gallo para Esculapio.



MELHOR INTERPRETAÇÃO FEMININA EM MINISSERIE OU TELESSERIE



· Aura Garrido, por El Ministerio del Tiempo.

· Blanca Suárez, Las Chicas del Cable.

· Giannina Fruttero, por Ramona.

· Kate Del Castillo, por Ingobernable.

· Marta Hazas, por Velvet Colección.