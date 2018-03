Um postezinho só para localizar: estou em Paulínia para assistir à pré-estreia do filme Chico Xavier, dirigido por Daniel Filho. Não sei que bicho vai dar – vou descobrir daqui a pouco no Teatro Municipal, onde será a projeção. Mas posso apostar que será um dos grandes sucessos do ano. Talvez “o” sucesso do cinema brasileiro em 2010. Filme espírita dá certo à beça. Bezerra de Menezes está aí para comprovar.

