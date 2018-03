Para Flaubert, seriam necessários 80 anos para digestão de obras realmente inovadoras. Será chegado o tempo de compreender a obra de Joyce que põe o Ulisses no chinelo em termos de complexidade? Além do mais, parece que a edição disponível está cheia de erros, que agora estão sendo corrigidos. Leia notícia no El Pais. Convém lembrar que temos tradução brasileira assinada por Donaldo Schuler. Mas o Finnegans é traduzível?

