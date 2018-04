Che abre Cine Ceará

A segunda parte da cinebio de Soderbergh sobre Che Guevara (A Guerrilha) abre o Cine Ceará (24 de julho a 4 de agosto) deste ano. A mostra de Fortaleza já definiu também os filmes concorrentes. Comentário: para sua mostra competitiva de longas, o Ceará consegue três filmes de peso, embora já expostos em outros festivais: Se Nada mais Der Certo, de José Eduardo Belmonte, O Homem que Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira, e À Deriva, de Heitor Dhalia. Belmonte ganhou o Festival do Rio no ano passado; Lírio encerrou o Festival do Recife (Cine PE) e Dhalia abre hoje à noite o Festival de Paulínia. Conseguir inédito, 100%, está cada vez mais difícil. Meno male. Esses três foram vistos mas não em excesso. O único brasileiro inédito é Pequeno Burguês – Filosofia de Vida, de Edu Mansur, sobre Martinho da Vila, nova cinebiografia de um personagem da música popular brasileira. Este será novidade total. Quanto aos latinos, é conferir. São zero quilômetro no Brasil.

Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa Metragem:

1- Pequeno Burguês – Filosofía de Vida, de Edu Mansur

(documentário, 2008, 70 min, BRASIL)

2- Se nada mais der certo, de Jose Eduardo Belmonte

(ficção, 120 min, BRASIL)

3- À Deriva, de Heitor Dhalia

(ficção, 2009, 103 min, BRASIL)

4- O homem que engarrafava nuvens, de Lírio Ferreira

(documentário, 2008, 105 min, BRASIL)

5- Haroldo Conti – Homo Viator, de Miguel Mato

(documentário, 2008, 90 min, ARGENTINA)

6- Coração do tempo (Corazón del tiempo), de Alberto Cortés

(ficção, 2008, 90 min, MÉXICO)

7- Os deuses quebrados (Los dioses rotos), de Ernesto Daranas

(ficção 2008, 96 min, CUBA)

8 – O Prêmio (El premio), de Alberto Chicho Durant

(ficção, 2009, 92 min, PERÚ)

Mostra Competitiva Brasileira de Curta Metragem:

1- A Montanha Mágica (Petrus Cariry, Doc, 13′, Cor, CE, 2009)

2 – Bolívia te extraño (Dellani Lima e Joacélio Batista, Exp., 7′, MG, 2009)

3 – Superbarroco (Renata Pinheiro, Ficção, 17′, PE, 2008)

4 – A Mulher Biônica (Armando Praça, Ficção, 19′, CE, 2008)

5- Silêncio e Sombras (Murilo Hauser, Animação, 9′, PR, 2008)

6- Flores em Vida (Rodrigo Marques e Eduardo Consonni, Doc., 12′, SP, 2008)

7- Leituras Cariocas Consuelo Lins (Doc., 13′, RJ, 2009)

8- Os Sapatos de Aristeu (Renê Guerra, Ficção, 17′, SP, 2008)

9- Sweet Karolynne (Ana Barbara Ramos, Exp. 15′, PB 2009)

10- Nordeste B (Mirela Kruel, Exp.,15′. RS 2008)

11- Josué e o Pé de Macaxeira (Diogo Viegas, Animação, 12′, RJ, 2009)

12- Selos Gracielly Dias, (Ficção, 15′, CE, 2008)

13- Passos no Silêncio (Guto Parente, Ficção, 17′ CE, 2008)

14- Vida Vertiginosa (Luiz Carlos Lacerda, Ficção, 15′, RJ, 2009)

15- Os Filmes que não Fiz (Gilberto Scarpa, Ficção, 16′, MG, 2008)

A Guerrilha dá início a uma mostra especial sobre Che Guevara, composta ainda por 13 filmes que discutem a imagem do guerrilheiro argentino-cubano, e que terá a presença de Douglas Duarte, diretor de Personal Che (2007),Héctor Cruz, diretor de Kordavision (2005), Fernando Birri, diretor de Mi Hijo el Che (1985) e Luis Carlos Gutierrez, o dentista chamado de Fisín, hoje com 90 anos, e que alterou o rosto de Che para as guerrilhas no Congo e na Bolívia.