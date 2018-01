Morreu Charlton Heston, aos 84 anos. Vale recordá-lo em filmes como Ben-Hur (quem se esquece daquela corrida de bigas?), O Maior Espetáculo da Terra, El Cid, Planeta dos Macacos, etc. Afastado há anos do cinema, Heston fez uma última e melancólica aparição na tela no documentário Tiros em Columbine, de Michael Moore. Nele, Heston assume o papel de defensor incondicional do porte de armas.

