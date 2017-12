Centenário de Olga Benario

A Alemanha comemorou dia 12 o centenário da revolucionária Olga Benario. Olga, nascida em Berlim, foi casada com Luiz Carlos Prestes e participou do movimento comunista de 1935, chamado de Intentona. Foi deportada pelo governo Vargas para a Alemanha nazista e lá morreu, num campo de concentração, depois de dar à luz sua filha, Anita Leocádia Prestes. Olga é personagem da maravilhosa biografia de Fernando Morais, adaptada com muito açúcar para o cinema por Jayme Monjardim. Leia texto aqui.

