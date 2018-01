Cena paulistana

Estava hoje de manhã no carro, na Alameda Jaú, em frente ao Colégio Dante Alighieri. O trânsito pára na faixa de pedestres para que mães atravessem a rua com seus filhos. Do automóvel ao lado do meu ouço partir um grito raivoso: “Anda logo, p…!”. Protestos gerais de quem estava em frente ao colégio. O carro começa a avançar e a ameaçar as pessoas que estão sobre a faixa de pedestres. No sinal de trânsito seguinte, esse carro pára ao meu lado e vou conferir a cara do troglodita: trata-se de uma senhora com rabo de cavalo, uns 65 anos de idade aparentes. Em que cidade moramos? As pessoas vivem se queixando de que o governo não presta, os impostos são altos, não há segurança, etc. Será que ninguém se lembra de perguntar a parte que lhe cabe neste latifúndio do caos?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.