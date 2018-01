‘Cavalo Dinheiro’não vem mais ao Cine PE

O diretor do Cine PE, Alfredo Bertini, avisou a imprensa que Cavalo Dinheiro, do português Pedro Costa, não mais competirá no Cine PE. O motivo? A cópia do filme, que estava em Buenos Aires, não foi enviada a tempo. Houve também problemas de contato com o cineasta, agravados pela greve da TAP, a companhia aérea portuguesa. Desse modo, o Cine PE, que procura se internacionalizar, fica sem o único competidor estrangeiro desta mostra. Pelo menos em 2015, o festival do Recife volta a ser inteiramente nacional.

É uma pena porque Cavalo Dinheiro tem sido aclamado pelos festivais por onde passou. Foi premiado no Festival de Locarno e elogiado pelos Cahiers du Cinéma. É um trabalho de fronteira entre o documentário e ficção e tem como protagonista o costumeiro Ventura, personagem de outros filmes de Gomes. Cabo-verdiano, habitante do antigo bairro lisboeta de Fontainhas, Ventura encarna a memória do passado colonial português. É um filme maravilhoso. Pena que seu diretor não tenha mostrado empenho em trazê-lo ao Brasil.