Cartão no juiz

Meio mundo está condenando a atitude do zagueiro André Luis, do Botafogo, que, ao receber um amarelo, tirou o cartão da mão do juiz e amarelou o árbitro. A outra metade do mundo, à qual pertenço, achou engraçado. E o futebol vive também de certa graça, senão fica muito chato. Em seu blog, Juca Kfouri lembrou de um jogador, o atacante Dé, que, de tanta raiva, pegou o cartão e o comeu. Há quem diga também que, se era para dar cartão ao juiz, deveria ter sido o vermelho. Aliás, é o que as arbitragens, de maneira geral, andam merecendo. Eu mesmo já tive vontade de dar cartão vermelho para muita gente. Vocês não?

