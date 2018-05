Até que dá para se divertir com Carros 2, da Pixar, a segunda animação da franquia, em um 3D meio sem razão de ser. Para quem não sabe, a idéia é transformar automóveis em gente, o que não deixa de ter eficácia. Carros, sabemos, não são máquinas como as outras. Apesar de entupirem as cidades modernas e as tornarem poluídas e insuportáveis, ainda mantemos com eles uma relação de afeto e familiaridade.

Os automóveis, nos venderam essa idéia há muito tempo, significam liberdade de movimentos e, por extensão, liberdade de alma. Coisas que vieram dos anos 50 e por aí ficaram, de um modo ou de outro. E há também o charme das corridas de Fórmula 1, etc.

Com tudo isso a favor, não podemos deixar de achar engraçada a relação de amizade entre um potente carro de corrida, Relâmpago McQueen, e Mate, um carro-guincho caindo aos pedaços, caipirão e esperto. Eles vão juntos para corridas no Japão e na Europa, mas a trajetória de ambos será pontuada por trapaças, uma trama de espionagem e a interferência de um vaidoso carro de Fórmula 1 italiano, galanteador e direto rival de McQueen.

Como típica animação norte-americana, Carros tentará mexer com coisas demais e todas muito bem intencionadas, em especial a tese de que os espezinhados pela sociedade no fundo terão a última palavra, como é o caso de Mate. Meio piegas, para falar a verdade, mas é o tom normal desse tipo de filme.